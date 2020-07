PAHO doneert aan Volksgezondheid, Onderwijs en Sociale Zaken

De Pan American Health Organization (PAHO) heeft materiaal gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur en het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname. Deze donatie vond plaats op vrijdag 10 juli.

Deze activiteit valt onder de samenwerking welke er tussen het ministerie van Volksgezondheid, met name de afdeling Non-Communicable Disease (Mental Health programma) op het Bureau Openbare Gezondheidszorg, en de PAHO gaande is op het gebied van Mental Health and Psychosocial Support gedurende de COVID-19 pandemie.

Dit materiaal, speciaal vertaald naar het Nederlands, bestaat uit:

Verhaal boekjes voor kinderen: ‘Mijn held, dat ben jij” – wat kinderen tegen COVID-19 kunnen doen!

Flyers voor ouders met tips met betrekking tot de opvoeding tijdens de huidige pandemie.

Flyers met 10 manieren waarop je ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, die met je samenwonen, kunt helpen.