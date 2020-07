Dronken automobilist knalt tegen stroompaal en schutting tijdens lockdown

De Surinaamse politie heeft het rijbewijs van de 42-jarige B.D. ingevorderd, nadat de man in beschonken toestand een zwaar eenzijdig verkeersongeval veroorzaakte in de Corantijnstraat. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Flora kreeg via het Command Center de melding van de botsing die ’s avonds plaats vond tijdens de ‘lockdown’ uren. De wetsdienaren deden de plek aan voor onderzoek en troffen autobestuurder B.D. aan die duidelijk dronken was.

Uit het onderzoek is gebleken, dat hij over de Corantijnstraat reed toen hij de controle over de besturing van zijn auto verloor. De auto kwam tegen een elektriciteitsmast en de staander van een verkeersbord aan om uiteindelijk een schutting te rammen.

Het voertuig is zwaar beschadigd, maar de dronkaard is met de schrik vrijgekomen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het rijbewijs van B.D. door de politie ingevorderd meldt de politie.