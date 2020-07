Boom op wegdek gevallen tijdens zware regenval in Suriname

Deze boom aan de Verlengde Magentaweg, nabij de Mawakaboweg, is vrijdagmiddag rond 17.45u op het wegdek gevallen. Dit gebeurde tijdens zware regenval die gepaard ging met rukwinden. Het verkeer aan beide kanten van de weg was daardoor enige tijd gestremd.

Niemand raakte gewond en er is ook geen schade aangericht. Buurtbewoners hebben in de regen de takken en stam gekapt en gezaagd en verwijderd van de weg. De weg is nu weer helemaal vrijgemaakt.

Op bijna hetzelfde moment viel een EBS mast op een langsrijdende auto te Houttuin: