Winkelier en illegale vrouw aangehouden bij smokkel naar Guyana

Een 59-jarige winkelier is op woensdag 1 juli in het district Nickerie aangehouden en in verzekering gesteld ter zake overtreding van het smokkel decreet. Naast de winkelier is ook een vrouw met de Guyanese nationaliteit aangehouden en in vreemdelingen bewaring genomen, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De vrouw was in het gezelschap van de winkelier en vertoeft illegaal in Suriname. De winkelier had specerijen en levensmiddelen bij zich die hij naar ons buurland Guyana wilde smokkelen. De man en de vrouw zijn door de politie aangehouden op een locatie dichtbij de grensrivier tussen Suriname en Guyana.

Zij stonden op een boot te wachten om de oversteek naar Guyana te doen. De specerijen en de levensmiddelen zijn in beslag genomen meldt de Surinaamse politie.