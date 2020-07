Snelheidsduivel belandt met auto in trens langs Nieuw Weergevondenweg

Donderdagmiddag was het weer raak in Suriname. Deze personenauto belandde iets voor 17.00u in een trens langs de Nieuw Weergevondenweg, nadat de bestuurder met een vrij hoge snelheid reed en de macht over het stuur plotseling verloor.

Het eenzijdig ongeval gebeurde ter hoogte van Roy Boedhoe servicestation. De bestuurder reed over de Nieuw Weergevondenweg, komende vanuit de richting van de Bomaweg en gaande richting de Indira Gandhiweg toen het mis ging.

De bestuurder kwam met de schrik vrij. Het voertuig raakte zwaar beschadigd. De Surinaamse politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om de auto uit de trens te takelen en af te voeren naar berging.