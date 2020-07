Man in hoofd gestoken bij beroving op straat

Bij een beroving donderdagmiddag aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname, heeft een man een steekwond aan zijn hoofd opgelopen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer rond 14.15u beroofd werd door twee mannen gewapend met een mes.

De rovers maakten daarbij een tas met een onbekend geldbedrag buit. Ze verlieten de plaats in een gereedstaand voertuig. Het slachtoffer deed daarna het politiebureau aan voor het doen van aangifte tegen de twee mannen.

Na korte tijd was hij echter niet meer aanspreekbaar, vermoedelijk door de verwonding die hij had opgelopen. De man werd daarom per ontboden ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.