Dr- en rr-leden district Marowijne beëdigd

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling in Suriname, heeft gisteren de leden van de districtsraden van het district Marowijne beëdigd. “Dit is ons nieuw normaal. Eenieder neemt de veiligheidsmaatregelen in acht in het belang van onze eigen veiligheid. Het zou normaal een plechtiger moment moeten zijn maar vanwege COVID-19 moeten wij het zo doen”, zei Dikan.

Acht van de negen districtsraadsleden (dr) van Marowijne zijn gisteren beëdigd. Een gekozen dr-lid kon vanwege een sterfgeval de ceremonie niet bijwonen en is dus nog niet beëdigd. Dit zal op een later tijdstip plaatsvinden. Enkele uren nadat de dr-leden onder ede gesteld werden, was het de beurt aan de 58 ressortraadsleden (rr) om officieel geïnstalleerd te worden nadat ze hun eed of belofte hadden afgelegd in handen van de plaatselijke districtscommissaris.

De minister deed een beroep op de gekozen leden hun district goed te kennen. Dit vooral omdat de Surinaamse districtsplannen jaarlijks moeten worden opgemaakt. Hij benadrukte dat deze zaken van belang zijn om onder andere de districtsverordeningen gereed te maken. Die moeten ervoor zorgen dat er meer geld in kas van het district komt voor het realiseren van de plannen.

“De dr moeten ook in dit district hun plaats in de gemeenschap beter gaan innemen”, aldus Dikan. De bewindsman riep de familie van de gekozenen op om de leden zoveel als mogelijk te ondersteunen, omdat zij een zware taak op zich hebben genomen. De dr-leden hebben kort na de installatie ook hun eerste vergadering belegd. Districtscommissaris Kenya Pansa drukte de dr en de bevolking van Marowijne op het hart zich in te zetten om de maximale potentie te benutten. “Marowijne zit vol uitdagingen. We moeten het samen doen. Suriname moet voorwaarts”, aldus dc Pansa.