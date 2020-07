VIDEO: Automobilist verliest controle over stuur en eindigt op z’n kop op inrit

Deze personenauto is vanmiddag rond 12.15u op z’n kop op een inrit terecht gekomen. De bestuurder verklaarde dat zijn voertuig hem problemen gaf en dat hij daardoor de controle over het stuur verloor. Hij raakte van de weg, sloeg om en eindigde op z’n kop voor een woonhuis.

Dit eenzijdig verkeersongeval vond plaats aan de Aquariusstraat in Suriname. De bestuurder reed in deze straat in de richting van de Noordwijkweg. Ter hoogte van een supermarkt verloor hij de controle over het stuur en ging het voertuig van de weg.

De bestuurder kwam met de schrik vrij. De politie werd ingeschakeld alsook een sleepdienst die het zwaar beschadigde voertuig afvoerde.

Eenzijdig verkeersongeval Aquariusstraat ressort Kwatta Posted by Waterkant.Net on Friday, 10 July 2020