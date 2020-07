Zojuist is bekend geworden dat er weer een persoon in Suriname overleden is aan de gevolgen van het gevreesde coronavirus. Dit is de 18e dode tot nu toe, blijkt uit de bijgewerkte teller van de officiële COVID-19 website.

Volgens de Surinaamse nieuwssite Starnieuws gaat het om een Braziliaanse goudzoeker.

Eerder op de dag werd bekend dat het totaal aantal positieve besmettingen was gestegen boven de 700 en dat er op dit moment nog 227 actieve cases zijn: