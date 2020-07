Suriname sluit akkoord met schuldeisers over uitstel betaling rente en aflossing lening

De nieuwe regering van Suriname die binnenkort aantreedt, neemt een land met grote economische problemen over veroorzaakt door de huidige NDP regering onder leiding van president Bouterse. Een van de ‘erfstukken’ is een lening van 125 miljoen US dollar.

De regering moest op 30 juni jongstleden bijna 16 miljoen US dollar aflossen op de lening en 8 miljoen US dollar aan rente betalen. Het land was daartoe echter niet in staat. Suriname moest hiervoor in overleg met de schuldeisers en die zijn uiteindelijk akkoord gegaan met betalingsuitstel.

Dit houdt in dat er een akkoord is dat Suriname pas in december of juni 2021 begint met aflossen. Deze ontwikkelingen hebben wel gevolgen voor het land. Door het missen van de aflossingsverplichtingen heeft ratingbureau Fitch zijn kredietoordeel over Suriname namelijk verlaagd van CCC naar C.