De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) vliegt binnenkort ook naar New York. De maatschappij heeft goedkeuring gekregen om vanuit Paramaribo naar New York te vliegen, via Georgetown. Dat meldt de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT) vandaag.

SLM directeur Radjesh Radjkoemar zegt tegen dWT dat SLM van plan is om in de eerste periode twee keer per week te vliegen vanuit Paramaribo naar de John F. Kennedy Airport in New York via de luchthaven in Georgetown.

“Met deze topbestemming wordt inhoud gegeven aan het beleid om ons land verder met de wereld te connecten en een boos te zijn voor de business community en toeristen”, zegt de SLM-voorman tegen de krant.