Meer dan 1 miljoen euro nu opgehaald door benefietshow Nederland voor Suriname

De benefietshow Nederland voor Suriname heeft nu al een bedrag van €1.158.000 opgeleverd. Meteen na de show gisteravond op NPO 1 stond de teller nog op €502.069. Jörgen Raymann, Humberto Tan en Mildred Roethof, drijvende krachten achter de actie, zijn enorm blij met het succes.

De website www.nederlandvoorsuriname.nl blijft actief en mensen kunnen blijven doneren. Het geld komt onder meer ten goede aan medische apparatuur, beschermmateriaal, IC-bedden en andere middelen, waaraan een groot tekort is in Suriname. In het land dreigt een humanitaire ramp nu het aantal corona-besmettingen iedere dag toeneemt.

Meer dan een half miljoen mensen hebben gisteravond gekeken naar Jörgen Raymanns Nederland voor Suriname. Volgens cijfers van Stichting Kijkonderzoek keken er 540.000 mensen naar het programma waarmee geld werd ingezameld om Suriname te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Daarmee staat het op plaats 14 van de best bekeken programma’s van de dag.

Nederland voor Suriname, een initiatief in het kader van SU4SU, werd ondersteund door het Rode Kruis en geproduceerd door Human Nature Films in samenwerking met de NTR.