Chinese verenigingen in Suriname doneren aan Volksgezondheid

Het overkoepelend orgaan van veertien Chinese verenigingen in Suriname, Suriname Chinese United Association (SCUA), heeft een aantal medische middelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid ter ondersteuning in de strijd tegen het COVID-19 virus. De donatie bestaat uit 6000 rapid COVID-19 testen.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid was niet persoonlijk aanwezig, maar werd vertegenwoordigd door de onderdirecteur van het ministerie, Robert Mohamed. Dhr. Mohamed was zeer ingenomen met de geste, vooral ook vanwege de vriendschappelijke relatie die Suriname heeft met China.

De voorzitter van SCUA, Henk He, gaf aan dat het een lange procedure is geweest om de middelen helemaal vanuit het buitenland naar Suriname te halen in deze periode. Maar na steun te hebben gehad van de Chinese Ambassade, de Minister van Handel en Industrie en het nieuw gekozen DNA lid, Rui Wang is het gelukt om het initiatief te realiseren. “Er is een Chinees spreekwoord. Als het land in nood is, is het de taak van eenieder om het land te redden. En wij Chinezen die ook deel uitmaken van de samenleving willen ook onze bijdrage leveren om de strijd tegen COVID-19 te winnen”, aldus de SCUA-voorzitter.

“In tijden van nood is het werkelijk zo dat eenieder aan een oplossing moet werken en als ministerie van Volksgezondheid zijn we ook dankbaar voor de donatie en zullen het effectief gebruiken. In Suriname hebben wij ook een spreekwoord geleerd, in tijden van nood leer jij je vrienden kennen. Wij zijn blij dat we een vriend kunnen vinden in de Chinese gemeenschap in Suriname”, aldus Robert Mohamed, onderdirecteur van het Ministerie van Volksgezondheid.

De overhandiging vond plaats op woensdag 8 juli op het ministerie van Volksgezondheid meldt het NII.