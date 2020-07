De bestuurder van deze personenauto, een security guard, verkeerde dinsdagavond rond 22.15u dusdanig onder invloed, dat hij tegen een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) aan Pandit Paltan Tewarieweg knalde.

De bestuurder reed over de Pandit Paltan Tewarieweg, komende vanuit de richting van de Nieuwe Grondweg en gaande richting de Martin Luther Kingweg. Ter hoogte van Ke-Oil Complex verloor hij de macht over het stuur en knalde tegen de stroompaal. De mast raakte licht beschadigd.

Als gevolg van de botsing stond de auto dwars over de weg. De Surinaamse politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. De auto is in beslag genomen ter herkeuring. Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig af te voeren.

De dronken bestuurder werd door de politie overgebracht naar het bureau ter ontnuchtering. Hieronder een filmpje van de situatie:

Dronken security guard knalt tegen EBS stroompaal tijdens lockdown Posted by Waterkant.Net on Tuesday, 7 July 2020