Mannen helpen oude vrouw die in kanaal viel

Twee mannen hebben een oude vrouw, die maandagmiddag in een kanaal aan de Mottonshooplaan terecht kwam, geholpen om er weer uit te komen. Volgens de Surinaamse krant Dagblad Suriname gaat het om een 70-jarige vrouw die bezig was haar voeten te wassen.

Ze viel daarbij in het water van het kanaal. Twee mannen die dit zagen gebeuren reageerden meteen. In een filmpje is te zien dat de mannen daarvoor een touw hadden gebruikt. Een van de mannen ging het water in om de vrouw te halen en een tweede man hielp haar weer naar boven zoals op de foto te zien is.

Volgens de krant had de vrouw pijn en is daarom met een ingeschakelde ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.