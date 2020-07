Overlijden 74-jarige man was geen misdrijf maar natuurlijke dood

De Surinaamse politie heeft vanmorgen bekend gemaakt dat de 74-jarige seniore burger Jaiperkash Ramautar, die op donderdag 25 juni dood op zijn woonadres werd aangetroffen, niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

Het ontzielde lichaam van de man werd op bovengenoemde datum aangetroffen in zijn woning aan de Manjadam in het ressort Domburg. Volgens de politie was meneer Ramautar een alleenstaande man.

Een koppel, dat op hetzelfde adres als de overledene woont, ontdekte zijn lichaam. Dit werd in opdracht van het Openbaar Ministerie in Suriname, door de politie in beslag genomen voor sectie.

Deze sectie heeft inmiddels uitgewezen dat het om een natuurlijke dood gaat, aldus het Korps Politie Suriname vandaag.