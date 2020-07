Kinderen in omgeving COVID-19 positieven mogen niet naar opvang of school

Peuterscholen en crèches in Suriname mogen op maandag 6 juli hun deuren weer openen. Kinderen die zich in de directe omgeving van een coronapatiënt bevinden, mogen niet naar de kinderopvang of school gestuurd worden. Zowel ouders als crèche-eigenaren en leidsters moeten zich aan deze preventiemaatregel houden.

“Indien u weet dat er in de directe omgeving van uw kind iemand positief is getest op COVID-19, mag u uw kind niet naar de opvang sturen”, zei kindercardioloog Amadu Juliana tijdens de laatste persconferentie. “Mensen die ziek zijn of in een huis wonen met mensen die ziek zijn, moeten thuisblijven”.

De Surinaamse kindercardioloog gaf verder aan, dat hoewel de kans dat een kind een volwassene infecteert laag is, het belangrijk blijft de preventiemaatregelen in acht te nemen. Contactonderzoek van geïnfecteerde mensen, gedaan door het Nederlandse RIVM heeft vastgesteld dat kinderen nauwelijks een bron van infectie zijn.

Juliana zei dat het toch belangrijk blijft dat de afspraken worden nageleefd, zodat wij vertrouwen hebben in elkaar, dat mensen zich houden aan de richtlijnen. “Dat betekent dus als je koorts of andere COVID-19 gerelateerde klachten hebt, dat je thuisblijft en je kind thuis houdt”.