Oplichters maken veel slachtoffers in Suriname via social media

Het Korps Politie Suriname heeft de gemeenschap gewaarschuwd voor toenemende oplichting via sociale media. Bij de Surinaamse politie zijn er namelijk meerdere gevallen van verschillende vormen van oplichting via sociale media (Facebook, WhatsApp, Instagram) in onderzoek.

Methodes die de criminelen gebruiken op mensen op te lichten zijn als volgt: Slachtoffers worden via de boven vermelde media platformen benaderd met een vriendschap verzoek. Als dat vriendschap verzoek geaccepteerd is door het slachtoffer geeft de oplichter aan dat hij of zij slechts een vriendschappelijke relatie wil hebben.

Niet lang na het eerste contact geeft de oplichter aan het slachtoffer te kennen dat hij of zij een geschenkje wil sturen voor het slachtoffer onder voorwaarde dat die de verzend- of afhandelingskosten zelf moet betalen. Voorts dat het geldbedrag om voor de verzend- of afhandelingskosten te betalen via een overmakingskantoor naar het buitenland gestuurd moet worden of dat het geldbedrag op een bankrekening gestort moest worden.

Wanneer het geld gestort of overgemaakt is laat de “gulle gever”(oplichter) dan niets meer van zich horen.

Andere personen hebben de criminelen kunnen oplichten door hun voor te houden, dat zij in aanmerking konden komen voor een geldlening onder voorwaarde dat zij de afhandelingskosten eerst moesten betalen vooruitlopend op het verkrijgen van de lening.

Die afhandelingskosten moesten via een overmakingskantoor naar het buitenland gestuurd worden of op een bankrekening gestort worden. Nadat het slachtoffer het geldbedrag overgemaakt of gestort heeft, zorgt de oplichter ervoor dat hij niet meer bereikbaar is. Inmiddels zijn tientallen personen slachtoffer geworden van deze criminelen. In een aantal gevallen gaat het om grote sommen geld.

Het voorlopige politie onderzoek doet ernstig vermoeden dat criminele organisaties bezig is om via de sociale media slachtoffers te maken. De criminele organisaties maken daarbij gebruik van valse accounts waarbij zelf niet geschroomd wordt om namen en foto’s van vooraanstaande personen uit de samenleving te misbruiken meldt de politie.