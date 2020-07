Edward Belfort ontkent besmetting met coronavirus

Al enkele dagen wordt er een gerucht in Suriname verspreidt dat ABOP topman Edward Belfort ook besmet zou zijn met het gevreesde coronavirus. De Surinaamse oud-minister heeft vrijdagmiddag op zijn eigen Facebookpagina echter aangegeven dat dit absoluut niet het geval is.

“Beste partijgenoten en Sympathisanten. Er wordt al geruime tijd op facebook beweert dat ik COVID-19 positief ben. Het berust NIET op waarheid. Voor zij die ziekte voor mij wensen, bid ik dat God ze mag beschermen en dat COVID-19 ver van hun en hun geliefde mag blijven” aldus Belfort.

Het gerucht kwam een dag nadat bekend werd dat PL leider Somohardjo en ABOP voorzitter Ronnie Brunswijk wel besmet zijn met het COVID-19. Brunswijk was voor observatie opgenomen in het ziekenhuis maar mocht snel weer naar huis.

“Gran tangi gi alla den gelukswensen, nanga alla den geschenkšŸ’› Alles is in orde, ik voel me goed. Houd je aan de COVID voorschriften. Be Safe” zei Brunswijk vrijdag. Ook PL leider Somohardjo is inmiddels thuis.

Deze pagina verspreidde het nepbericht over Belfort: