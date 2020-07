COVID-19: 14 nieuwe besmettingen en 13 personen genezen

Het aantal mensen in Suriname dat positief getest is op het coronvirus, is vrijdag verder gestegen. Vrijdag zijn 14 personen positief getest en 13 genezen verklaard. Dat blijkt uit de cijfers van de officiële Surinaamse COVID-19 website.

Het totaal aantal besmettingen gemeten vanaf begin maart is gestegen naar 561. Het aantal actieve cases bedraagt nu 281. 7 personen liggen op Intensive Care, 267 personen zijn genezen en 13 zijn overleden.

Momenteel zijn er in totaal 522 personen in overheidsquarantaines.