Bijzonder Visum voor in Suriname geboren 65-plussers

Vreemdelingen van Surinaamse afkomst, die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, in Suriname zijn geboren en thans over een andere nationaliteit dan de Surinaamse beschikken, komen vanaf 1 juli jl. in aanmerking voor het Bijzonder Visum van 20 euro.

Dat heeft het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken deze week bekend gemaakt. Het is ook van toepassing op de wettelijke echtgeno(o)t(e) van voornoemden, die naar Suriname wensen af te reizen met als doel; toerisme, vakantie en familiebezoek.

Het Bijzonder Visum wordt uitgegeven voor onbepaalde tijd, met een maximale verblijfsduur van 90 dagen en kan worden aangevraagd bij de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging van de Republiek Suriname in het buitenland, uiterlijk 3 werkdagen vóór de voorgenomen vertrekdatum.

De introductie van het Bijzonder Visum voor 65-plussers van Surinaamse Afkomst dient geplaatst te worden tegen het licht van verdere facilitering van de Surinaamse Diaspora gemeenschap en de verdere versoepeling van het personenverkeer naar Suriname.