Pandit die crematie coronadode verrichtte zelf ook positief getest

Pandit Bisnoetjaran Nandoe Tewarie, voorzitter van de priesterraad van de Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname, is positief getest op het coronavirus. De pandit is in isolatie geplaatst in het KKF-gebouw.

De pandit heeft de afgelopen weken een aantal activiteiten bijgewoond en ook diensten gedraaid in de tempel aan de Koningstraat en te Blauwgrond. Verder heeft hij ook de crematie verricht van de man die thuis in de buurt van de Gongrijpstraat is overleden als gevolg van het coronavirus. Naar Waterkant verneemt was Nandoe Tewarie de enige pandit, die bereid was om de crematierituelen te verrichten.

Als de pandit bij de crematierituelen van de coronadode besmet is geraakt, is nog onduidelijk. De Surinaamse autoriteiten zijn inmiddels al bezig met contact tracing. Personen die nauw in contact waren met de pandit, zijn afgezonderd. De tempels zijn inmiddels ook al grondig ontsmet en schoongemaakt.

Het aantal actieve COVID-19 besmettingen in Suriname, is donderdag met 12 gestegen. De teller van het totaal aantal besmettingen gemeten vanaf begin maart, is hierdoor veranderd van naar 547. Momenteel zijn er 280 actieve cases.