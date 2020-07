Oud-hoofdcommissaris en korpschef Politie Suriname overleden

Het Korps Politie Suriname heeft vandaag met grote verslagenheid bekend gemaakt dat op zondag 28 juni 2020 is heengegaan, de gewezen hoofdcommissaris van politie en korpschef van het Korps Politie Suriname de heer Erwin (Jimmy) Walker.

Hij overleed in de nacht van zaterdag op zondag 28 juni 2020 op 83-jarige leeftijd in Nederland. Volgens velen heeft Walker in de periode 1975-1980 zijn stempel gedrukt op het Korps Politie Suriname. De begrafenis vindt plaats in Nedeland.

Het Korps Politie Suriname heeft veel sterkte toegewenst aan de nabestaanden, meldt de politie.