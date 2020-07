Nu 75 medewerkers Rosebel Gold Mines positief getest op coronavirus

Er zijn nu officieel in totaal 75 medewerkers van goudbedrijf Iamgold/Rosebel Gold Mines (RGM) in Suriname positief getest op het coronavirus. De afgelopen dagen zijn er 8 nieuwe gevallen bijgekomen.

Het aantal genezen personen is nog steeds 9. Het aantal actieve cases is 66 en Waterkant verneemt dat hun gezondheidstoestand stabiel is. Momenteel bevinden zich meer dan 100 medewerkers van het goudbedrijf in overheidsquarantaines.

Het werk bij het Surinaamse goudbedrijf ligt vandaag precies 3 weken stil. Enkele werknemers on-site zeggen aan Waterkant dat zij zich in de steek gelaten voelen door de directie. Zij weten niet wanneer de quarantaineperiode is ingegaan en afloopt. Naar hun zeggen bevinden zij zich al bijkans drie weken op de plant, zonder duidelijke informatie omtrent de quarantaineperiode.

Het aantal actieve COVID-19 besmettingen in Suriname is donderdag met 12 gestegen. De teller van het totaal aantal besmettingen gemeten vanaf begin maart is nu 547. Momenteel zijn er 280 actieve cases.