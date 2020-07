Gewelddadige inbrekers door buurtbewoners toegetakeld, politie doet onderzoek

De politie in Suriname gaat een onderzoek doen naar de ernstige mishandeling van deze twee gewelddadige inbrekers, die op 1 juli jongstleden werden aangehouden na een inbraak te Winti Wai. Op videobeelden die rond gaan via WhatsApp (screenshot hierboven) is te zien dat de twee aan handen en voeten vast gebonden mannen tot bloedens toe zijn toegetakeld.

Een van de mannen heeft zelfs kapwonden opgelopen. In de filmpjes is te zien dat de ene ligt in de laadbak van een politieauto. Hij heeft kneuzingen en bloedingen over zijn lichaam. De ander ligt in een gootje langs de rand van de weg.

De buurtbewoners die het recht in eigen handen namen, deden dat omdat de rovers de bewoners van het huis in hun slaap gewapend met een vuistvuurwapen en een moker overvielen. De criminelen gingen daarbij gewelddadig om met het gezin en vroegen naar geld en sieraden.

De rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten zullen onderzoeken door wie de mannen mishandeld en gekapt zijn. Die personen hebben zich schuldig gemaakt aan zware mishandeling, meldt de Surinaamse politie vandaag.