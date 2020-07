Eerste groep nieuwe dr- en rr-leden beëdigd

“U heeft met het aanvaarden van deze functie getoond dat u wilt werken. U zult een heel belangrijke rol vervullen in de besluitvorming van uw district. Blijf niet in de schaduw. In bepaalde districten kennen de mensen hun districtsraadsleden niet eens. Gaat u naar de mensen van uw gebied”. Zo sprak minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) in Suriname op donderdag 2 juli bij de beëdiging van twintig districtsraadsleden (dr) in Wanica. Het gaat om personen die zijn gekozen bij de onlangs gehouden algemene, vrije en geheime verkiezingen van 25 mei 2020. Het eenentwintigste dr-lid van het district was afwezig en zal op een andere dag door de minister worden beëdigd.

Na de installatie van de dr-leden, zijn nog eens honderddertien ressortsraadsleden (rr) voor Wanica beëdigd door de districtscommissarissen Audrey Hankers (Wanica Zuid-Oost) en Wedprekash Joeloemsingh (Wanica Zuid-West). De beëdigingsceremonie vond plaats in het Wanica Sport Complex.

Minister Dikan drukte de nieuwbakken Surinaamse volksvertegenwoordigers op districtsniveau op het hart om zich in te zetten voor het werk dat ze op zich genomen hebben. De bewindsman heeft onderstreept dat het decentralisatieproces voortgang moet vinden. De huidige regering heeft veel werk verzet op dit gebied, en dat moet worden voortgezet om het proces naar grotere hoogten te brengen.

De minister heeft toegelicht dat er nog geen aanvang is gemaakt met de beëdiging van de dr- en rr-leden in Paramaribo, omdat het Centraal Hoofd Stembureau nog niet zover is met het bindend verklaren van de uitslag voor deze twee raden. De dr- en rr-leden van Commewijne worden op vrijdag 8 juli beëdigd.