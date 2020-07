COVID-19: totaal reeds 254 personen genezen, 534 nu in quarantaine

In Suriname zijn van het totale aantal positief op het coronavirus geteste mensen van 547, reeds 254 genezen verklaard. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de officiële Surinaamse COVID-19 website. Uit de cijfers blijkt ook dat er op dit moment maar liefst 534 mensen in quarantaine zitten.

De afgelopen dag steeg het aantal actieve besmettingen met 12 en bedraagt 280 op dit moment. Het aantal patiënten in de Intensive care is gelijk gebleven evenals het aantal mensen dat tot nu toe overleden is aan het coronavirus.

Woensdag werd bekend dat top politici ook besmet zijn met het virus. Veel personen zijn in contact gekomen met deze politici, die aanwezig waren bij de beëdiging en toelating van de nieuwe Assembleeleden. Vandaar dat de komende dagen meer mensen zullen worden getest dan normaal.