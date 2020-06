Herdenking Keti Koti bij Nationaal Monument Slavernijverleden live op TV

Vandaag, woensdag 1 juli 2020, is de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij in het Oosterpark Amsterdam, bij het Nationaal Monument Slavernijverleden. Er wordt herdacht dat het dit jaar 157 jaar geleden is dat Nederland formeel de slavernij heeft afgeschaft in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen.

De herdenking is dit jaar, in verband met de coronamaatregelen, zonder publiek. Wel wordt deze live uitgezonden door de NOS op NPO 1. De uitzending begint om 13.00 uur en duurt tot 14.30 uur.

Er worden kransen gelegd en sprekers zijn onder andere burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en Linda Nooitmeer, voorzitter van het NiNsee, het kenniscentrum van het Nederlandse slavernijverleden. Ook zijn er optredens van o.a. Typhoon en Ntjam Rosie.

Om 19.00 uur is er op NPO 2 ook een live-uitzending vanuit het Tropenmuseum.

In 2020 is het 157 jaar geleden dat de afschaffing van de slavernij door Nederland werd geproclameerd. In Suriname werden de “vrijgemaakten” verplicht om nog 10 jaar, onder staatstoezicht, voor de slavenhouders te blijven werken.

Op de voormalige Nederlandse Antillen voerde Nederland het paga-tera (deelpacht) systeem in. Daarmee was de “vrijheid” van de tot slaafgemaakten louter een papieren aangelegenheid, de meesten bleven op de velden werken als deelpachters.

Ook het Keti Koti Festival gaat niet door. In plaats daarvan is er een live online festival.