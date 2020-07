Goudzoeker in binnenland doodgeschoten na ruzie

In Suriname is een goudzoeker afgelopen weekend in het binnenland doodgeschoten door een andere man. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het geval zich heeft voorgedaan bij een goudkamp in het district Brokopondo.

Volgens de eerste informatie was er sprake van een onderlinge ruzie tussen de twee mannen, hetgeen geleidt heeft tot een schietpartij. Waar de ruzie over ging is nog niet duidelijk. De schutter is inmiddels aangehouden en overgedragen aan de Surinaamse politie voor verder onderzoek.

Het lijk van het slachtoffer is door justitie in beslag genomen voor obductie.