Coronacurve omlaag in Paramaribo en Commewijne

Hoewel een grote concentratie COVID-19 geïnfecteerden van Suriname zich in Paramaribo bevindt, gaat de curve omlaag in Paramaribo en Commewijne. In Marowijne, onder andere in Albina, vertoont de curve juist een stijgende trend. Ingrid Krishnadath, hoofd van het COVID-19 epidemiologisch team, gaf tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie mee dat de curve moet blijven dalen. “Daarom is het belangrijk dat we illegalen buiten de grenzen houden en ons houden aan de COVID-19 preventiemaatregelen”, drukte ze de Surinaamse samenleving op het hart.

Het stoppen van de verspreiding van het COVID-19 virus hebben we in eigen hand. “Voel je je niet zo lekker, blijf thuis tot je je weer beter voelt. Je hoeft niet heel erg ziek te zijn om anderen te infecteren. Soms vinden besmettingen plaats nog voor je ziek bent. Dus zodra je je een beetje ziek voelt, ga dan niet te dicht op andere mensen en blijf het liefst thuis”, benadrukte Krishnadath. Door personen in quarantaine te plaatsen, wordt voorkomen dat mogelijk besmette personen anderen infecteren. “Hoe meer de Surinamer begrijpt hoe zich te gedragen om verspreiding van de ziekte te voorkomen en hoe meer importgevallen voorkomen worden, hoe beter de prognoses eruit zullen zien”.

Momenteel zijn in Suriname meer mannen dan vrouwen besmet met het coronavirus. Dat komt door het hoge aantal geïnfecteerden bij het goudbedrijf Iamgold waar meer mannen werkzaam zijn. Die bewuste cluster is ook medeverantwoordelijk voor de leeftijdsgroep van 30 jaar, waarbinnen de meeste geïnfecteerden zich bevinden.

De epidemioloog gaf verder aan, dat degenen die aan COVID-19 overleden zijn onderliggende ziektes hadden als diabetes en hypertensie. Een van de overledenen was nierdialysepatiënt.