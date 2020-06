VIDEO: Amerikanen die in Suriname hebben gewoond willen taal oefenen

Deze twee Amerikaanse jongemannen Elder Denos en Elder Davis hebben vijf maanden in Suriname gewoond. In die tijd hebben ze wat Nederlands en een beetje Sranantongo geleerd. Nu ze terug zijn in Mississippi en Louisiana en willen ze de taal blijven oefenen.

Ze hebben een paar dagen geleden onderstaande video oproep geplaatst omdat zij op zoek zijn naar mensen die hun kunnen helpen om de taal te blijven oefenen. “Wij houden van Suriname en als jullie hier wonen, willen wij met jullie praaten!” aldus de twee.

Contact opnemen kan via de pagina’s van Elder Denos en Elder Davis. Bekijk het filmpje hieronder: