Vandaag uitvaart van doodgeschoten douaneambtenaar in Suriname

Vandaag vindt de uitvaart plaats van de 33-jarige doodgeschoten douaneambtenaar Daphne Hoft. Zij werd zaterdagavond 20 juni door haar 35-jarige partner Afton P. doodgeschoten en achtergelaten in een auto te Munder in Suriname. De uitvaart en rouwplechtigheid vindt van 12.30u tot 16.00u plaats in het Politie Opleidings Centrum aan de Commewijnestraat. Hoft wordt begraven op de begraafplaats Hodi Mi Kras Tibi aan de dokter Sophie Redmondstraat.

Volgens het Korps Politie Suriname heeft Afton zijn partner vermoedelijk uit jaloezie om het leven gebracht. Uit het voorlopige politieonderzoek is naar voren gekomen, dat Afton en Hoft in concubinaat leefden. Dat Hoft op een gegeven moment de intieme relatie met Afton stop zette maar omdat hij geen ander onderdak had verbleef hij nog in huis bij haar. Afton verklaarde dat Daphne tot het moment van haar dood zijn vrouw was. Afton ontkent dat hij zijn partner om het leven heeft gebracht. Volgens zijn verklaring heeft zij zelfmoord gepleegd.

Op die bewuste zaterdagavond moet hij Hoft hebben opgewacht in de buurt van de woning van haar vriend. Nadat zij in haar auto had plaats genomen moet zij door Afton zijn dood geschoten. Afton begaf zich vervolgens naar de woning van de vriend in kwestie, alwaar hij een jongere broer van die man een schotverwonding toebracht in diens linker bovenbeen. Dit slachtoffer is 17 jaar oud en verkeert buiten levensgevaar.

Afton is de volgende dag, zondag 21 juni, op een woonlocatie in de Coesewijnestraat opgespoord en aangehouden door de politie. Op hem is een vuistvuurwapen met scherpe patronen aangetroffen en in beslag genomen. Via sociale media werd aangegeven dat de politie Afton ten huize van de parlementariër Belfort heeft opgespoord en aangehouden. De politie liet weten dat de verdachte niet bij de woning van parlementariër Belfort is opgespoord en aangehouden, zoals via social media beweerd werd.

Afton P. is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld. Deze strafzaak is in onderzoek bij de afdeling Kapitale Delicten.