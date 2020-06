Tweedelig live Keti Koti Festival online op woensdag 1 juli

Op 1 juli wordt er weer stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in Suriname. Vanwege de coronamaatregelen is er dit jaar geen grootse viering tijdens het Keti Koti Festival in het Oosterpark Amsterdam. Om deze dag niet geheel ongemerkt voorbij te laten gaan in COVID-tijd, hebben partijen de handen ineen geslagen en is er op woensdag een ‘live online Keti Koti Festival’.

Programmeur Sharon Fiasco (Rum on the Rocks, Vunzige Deuntjes en Serious Grind) en muzikant/producer Marlon Francis (o.a. Passion en Kenny B, Sabrina Starke, La Rouge) werken samen met het Keti Koti Festival voor dit alternatief Keti Koti event.

Het wordt een 2-delige streaming met spoken word voordrachten, Dj’s en muziekformaties, zoals Passion, Legato, Op Maat en Black Harmony afgewisseld met statements en vlogs van bekende Nederlanders over de afschaffing en de erfenis van de slavernij.

De streaming van Keti Koti Online is op woensdag 1 juli en begint om 15:00 uur, meteen na de NPO-uitzending van de officiële herdenking in het Oosterpark.



Tijd live streaming deel 1: 15:00 – 17:00 uur

Tijd live streaming deel 2: 18:00 – 22:00 uur

Live op 1 juli via de Facebook pagina van Keti Koti Festival.