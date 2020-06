Rijbewijs van 19-jarige vrouw die bromfietser aanreed ingevorderd

De politie in Suriname heeft het rijbewijs van de 19-jarige Jahnvi B. afgelopen woensdag ingevorderd. Dit nadat zijn als bestuurster van een personenauto, een 29-jarige bromfietser op de Pandiet Paltan Tewarieweg aanreed meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Het politioneel onderzoek heeft uitgewezen, dat de autobestuurster over de Pandiet Paltan Tewarieweg reed gaande in de richting van de Martin Luther King weg; terwijl de bromfietser vanuit tegenovergestelde richting kwam aangereden.

Op dat moment behoorde de bromfietser tot het recht doorgaand verkeer. Hij werd doorkruist en aangereden door de autobestuurster die een rechtse bocht beschreef. Het slachtoffer heeft onder andere een beenfractuur opgelopen en zijn bromfiets is zwaar beschadigd.

De bromfietser werd per ontboden ambulance afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis waar hij ter verpleging is opgenomen. Het rijbewijs van de jonge vrouw is op woensdag 24 juni door de politie van het bureau Livorno ingevorderd meldt de Surinaamse politie.