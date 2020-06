9 besmettingen erbij, totaal aantal COVID-19 gevallen nu boven de 500

Het aantal actieve COVID-19 besmettingen in Suriname, is maandag met 9 gestegen. De teller van het totaal aantal besmettingen gemeten vanaf begin maart, is hierdoor veranderd van 492 naar 501. Dat blijkt uit cijfers van de officiële Surinaamse COVID-19 website.

Uit die cijfers blijk ook dat het aantal genezen personen 18 bedraagt. Het aantal actieve besmettingen is iets gedaald en wel met het saldo van +9 (nieuwe besmettingen) en -18 (genezen). Die teller ging dus met 9 omlaag van van 280 naar 271. Maandag kwamen er ook 2 patiënten te overlijden aan de gevolgen van het coronavirus.

De reguliere live persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam (NCMT) in Suriname van maandag werd verschoven in verband met de beëdiging van de nieuwe leden van de Surinaamse Nationale Assemblee. De persconferentie zal dinsdag gehouden worden.