49-jarige inbreker steelt voedingsmiddelen uit woning

De politie in Suriname heeft afgelopen vrijdag de 49-jarige Pultoo Z. op zijn woonadres aangehouden. Pultoo wordt verdacht van diefstal door middel van braak bij een woning. Daarbij moet hij voedingsmiddelen als ook twee slijpmachines, twee boormachines en een lasmachine gestolen hebben.

Op dinsdag 16 juni heeft de benadeelde de inbraak ontdekt en aangifte gedaan. Dankzij beeldmateriaal en andere uitgewerkte informaties kwam Pultoo in beeld als de vermoedelijke inbreker. De verdachte is op vrijdag 26 juni door de politie van het bureau Uitvlugt aangehouden.

Daartoe gevraagd heeft Pultoo toegegeven dat hij de voedingsmiddelen heeft gestolen uit het huis, maar ontkent dat hij de dief is van de gereedschappen. Het is overigens niet de eerste keer dat Pultoo in aanraking is gekomen met de politie en justitie voor het wegnemen van andermans goed.

Hangende het onderzoek is hij door de politie in verzekering gesteld na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie. De politie is bezig met het terug vinden van de gestolen goederen meldt het Korps Politie Suriname.