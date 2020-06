Politie-informatie over aanrijding met dodelijke afloop in Nickerie

De 65-jarige Reon Ishwardath is bij de aanrijding van maandagavond 22 juni in het district Nickerie omgekomen. De politie in Suriname kreeg de melding van de aanrijding tussen twee autobestuurders op de hoek van de A.K. Doergashaw- en de Wilhelminastraat.

De politie trof op de plek van de aanrijding het ontzielde lichaam van de autobestuurder Reon Ishwardath aan. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat beide bestuurders vermoedelijk met vrij hoge snelheden hebben gereden, meldt de politie Public Relations.

De als veroorzaker aangemerkte Iswardath reed over de Wilhelmina, komende vanuit de richting van de R.P Bharosstraat en gaande in de richting van de D.C B.J Parabiersingh weg. De andere bestuurder reed over de A.K. Doergashawstraat komende vanuit de richting van Westkanaalstraat en gaande in de richting van de F.O. Lasleystraat.

Op de eerder genoemde kruising heeft de bestuurder Ishwardath geen voorrang verleend aan het doorgaand verkeer over de voorrangsweg met als gevolg de aanrijding. Na de aanrijding is de heer Ishwardath met zijn voertuig tegen de voorgevel van een gebouw aangekomen.

Ishwardath is uit zijn auto geslingerd en kwam enkele meters van het voertuig op straat te vallen. Hij moet kort daarna het leven hebben gelaten. De ingeschakelde arts stelde officieel de dood van Ishwardath vast. Beide bestuurders bleken in het bezit te zijn van een geldige Surinaams rijbewijs.