VIDEO: Bestuurder ontwijkt tegenligger, raakt EBS paal en eindigt op z’n zij in goot

De bestuurder van deze auto raakte zondagmiddag van de weg en eindigde met zijn voertuig in een goot langs de weg. De redactie van Waterkant.net verneemt dat het gaat om een verkeersongeval rond 15.00u op de Sir Winston Churchillweg in Suriname.

De bestuurder verklaarde dat hij moest uitwijken voor een tegenligger die op zijn wegdek zou zijn gekomen. Bij het uitwijken zou hij van de weg zijn gereden en bij die gelegenheid een stroompaal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) hebben geraakt. Deze brak in tweeën.

Het voertuig schoot door en eindigde op z’n zij in de goot langs de weg. De bestuurder liep wat schrammetjes op maar kwam verder met de schrik vrij. De Surinaamse politie was er vlug bij en heeft de zaak in onderzoek.

Een filmpje van de situatie ter plekke: