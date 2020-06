Bejaarde man (68) dood aangetroffen in goot

Een 68-jarige man is vrijdag dood aangetroffen in de goot langs de Maripalaan in Suriname. Volgens de politie moet de bejaarde, die slecht ter been was, ongelukkigerwijs zijn gevallen in de goot en verdronken.

De broer van de bejaarde trof hem in de goot aan en trok hem deels eruit. Daarbij constateerde hij dat de 68-jarige geen tekenen van leven meer vertoonde. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast. Er zijn geen tekenen van misdrijf op het lichaam aangetroffen. De politie heeft het ontzielde lichaam na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de familie.