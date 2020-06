In Suriname is aan het eind van de middag een grote brand uitgebroken te Goede Verwachting. Uit de eerste beelden is af te leiden dat het om meer dan één woning gaat. Een voertuig is compleet afgebrand. De brandweer is met drie bluswagens uitgerukt.

Een grote menigte staat te kijken wat er allemaal gaande is. De Surinaamse Brandweer is druk bezig het vuur onder controle te krijgen. Aangrenzende panden hebben ook schade opgelopen. Straks meer.

Bekijk de eerste beelden hier:

Grote brand te Goede Verwachting Posted by Klaas Anthonio on Sunday, 28 June 2020