Veehouder dood aangetroffen op terrein in Nickerie

In Nickerie is een veehouder zaterdag dood aangetroffen op een terrein te Waterloo. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man een dag eerder niet thuis was gekomen. Zaterdag werd daarom de Surinaamse politie ingeschakeld.

Samen met de politie zijn familieleden en buren op zoek gegaan naar de man. Ze troffen hem zaterdagmiddag levenloos aan. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

Het lichaam van de man moest van een lager gelegen terrein naar de lijkenwagen worden gedragen, zoals op bovenstaand beeld te zien is. Het is nog niet duidelijk hoe de man om het leven is gekomen.

Zijn stoffelijk overschot vertoonde in eerste oogopslag geen sporen van geweld. Om de juiste doodsoorzaak vast te stellen is het lijk van de man in beslag genomen door justitie in Suriname.