Nederlandse ambassade in Suriname nog steeds gesloten voor publiek

De Nederlandse ambassade, gevestigd aan de Van Roseveltkade 5 in Paramaribo, is als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus in Suriname nog steeds gesloten voor het publiek. De ambassade ging eind mei dicht en is nog steeds gesloten voor bezoek heeft de Nederlandse overheid bekend gemaakt.

“Op dit moment nemen wij geen afspraakverzoeken in behandeling met betrekking tot reisdocumenten, MVV-afgifte en gerelateerde onderzoeken als DNA/interviews, visumafgifte (via VFS Global), inburgeringsexamens, DigiD en legalisaties, aldus de ambassade.

De ambassade is gedurende deze periode wel 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar per telefoon en per e-mail. Bellen in Suriname kan via telefoonnummer +597 477211 en vanuit Nederland via +31 247 247 247. De ambassade is ook bereikbaar via WhatsApp op het nummer +316 8238 7796.