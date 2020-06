Weer EBS stroompaal kapot gereden door automobilist

Het is bijna elke dag wel raak in Suriname: stroompalen van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) die door automobilisten kapot gereden worden. In veel gevallen gaat het ook om eenzijdige verkeersongevallen, dus waarbij geen andere weggebruikers zijn betrokken. Vrijdagmiddag was het weer raak aan de Houttuinweg.

Een automobilist die over de weg reed richting Indira Gandhiweg, verloor de controle over het stuur en reed van de weg af. De bestuurder knalde daarna tegen een stroompaal van de EBS, die in tweeën brak. Het voertuig eindigde ten slotte met de voorkant in de goot langs de weg.

De schade aan het voertuig en de paal was groot. De auto moest door een sleepdienst uit de goot verwijderd worden. De bestuurder kwam met de schrik vrij en moest een verklaring over het ongeval afleggen aan de Surinaamse politie.

Hieronder nog een foto waarop de schade goed te zien is:

FOTO: RICKA JOHNS