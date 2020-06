Vrouw slaat andere vrouw na ruzie in rij om stroomrekening te betalen

In Suriname heeft een vrouw een andere vrouw geslagen, na een ruzie in een rij om de stroomrekening te betalen. Het voorval vond donderdag plaats bij het EBS incassokantoor van de mall aan de Vijfde Rijweg.

Volgens de politie stond de verdachte in de rij om haar stroomrekening te betalen. Op een bepaald moment zag zij het latere slachtoffer aankomen en zich meteen voor in de rij aansluiten. De verdachte sprak de vrouw daarover aan en er ontstond toen een woordenwisseling.

Het slachtoffer gaf te kennen dat zij al eerder in de rij stond. Zij had de rij even verlaten maar had de persoon die voor haar stond gemeld dat ze zou terugkomen. Naar zeggen van het slachtoffer is zij bij haar terugkomst dus weer gewoon op haar plaats gaan staan.

Op een bepaald moment besloot het slachtoffer om weg te gaan en later terug te komen om haar stroomrekening te betalen. De verdachte ging toen achter het slachtoffer aan en trok diens haar. Zij werd daarbij ook geslagen in het gezicht.

Het slachtoffer raakte lichtgewond en is door de politie verwezen voor medische behandeling. Het is niet bekend wat er door de politie besloten is over de verdachte.