VIDEO: Pick-up doorboort schutting; bestuurder spoorloos verdwenen

In de nacht van vrijdag op zaterdag was het weer raak tijdens de lockdown in Suriname. Een pick-up doorboorde kort voor 03.00u de schutting van het Telesur gebouw, bij de bocht van de Washington- en Napelstraat. De bestuurder is na het voorval spoorloos verdwenen.

De ravage is enorm. De pick-up, een Volkswagen Amaroc, raakte daarbij zwaar beschadigd zoals te zien is op de foto. De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Het voertuig is in beslag genomen.

De politie werkt aan de opsporing en aanhouding van de bestuurder. Hieronder een filmpje van de situatie: