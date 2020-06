Vandaag eindelijk weer eens Krab(u)dag in Rotterdam

Avenue Nine in Rotterdam organiseert vandaag eindelijk weer eens Krab(u)dag op locatie. De afgelopen edities waren allemaal at HOME vanwege de corona maatregelen. Wil je nog spontaan iets leuks beleven meld je dan nu aan voor de Krab(u)dag vandaag, zaterdag 27 juni 2020.

Er is een sessie van 17:00 tot 19:00 uur en nog één van 20:00 tot 22:00 uur. Je kunt ook Krabu vanaf 15:00 uur afhalen aan de Van Vollenhovenstraat 165 (Unit 34) in Rotterdam, om lekker thuis te eten. Op het menu staan ook nog kreeft en garnalen of als je echt iets anders van het menu lust is dat geen enkel probleem.

Meld alleen van te voren zodat er rekening gehouden kan worden met wat je lust. Last Minute Aanmelden Voor Krab(u)dag: https://avenuenine.nl/krabudag. Meer weten bel 010-3070962.