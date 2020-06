Typisch Surinaams van Roué Verveer op 1 juli uitgezonden

Op woensdag 1 juli, de dag van de afschaffing van de slavernij oftewel Keti-Koti, gaat er iets unieks gebeuren op de Nederlandse TV. Op die dag wordt er namelijk voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse televisie, een volledig Surinaams gesproken show uitgezonden! Het gaat om de comedyshow ‘Typisch Surinaams’ van cabaretier Roué Verveer.

Verveer maakte dat vrijdagavond in het Nederlandse tv-programma Op1 bekend. De cabaretier stond met deze Surinaamse gesproken show in een uitverkocht Carré in Amsterdam. Het programma, dat wordt uitgezonden op NPO 3, is volledig Nederlands ondertiteld voor mensen die de Surinaamse taal niet verstaan of slechthorend zijn.

Typisch Surinaams (2013) is in de theaters door tienduizenden mensen bezocht. Hierna maakte Verveer nog twee Surinaams gesproken comedy shows getiteld Tjar a Lobi en Verveer Tori. Momenteel speelt hij Covid-A-Tori. Een Surinaams gesproken show die niet in theaters is te zien, maar op intieme, kleine locaties in Nederland.

Verveer doneert een deel van al zijn inkomsten van Covid-A-Tori aan de inwoners van Suriname die het momenteel enorm zwaar hebben door de Corona crisis. Hij heeft met een oproep op sociale media inmiddels meer dan €50.000 opgehaald.

Typisch Surinaams, 1 juli, 22:00u, NPO 3.