Samenwerkende politieke partijen bereiken akkoord

De samenwerkende politieke partijen VHP, ABOP, NPS en PL, die de nieuwe regeercoalitie 2020-2025 in Suriname zullen vormen, hebben een akkoord bereikt over het meningsverschil omtrent het nieuwe ministerie van Gas en Olie. De partijen komen later met een statement.

Gisteren werd bekend dat de samenwerking zich in een gevarenzone zou bevinden. De ABOP zou nieuwe eisen op tafel hebben gelegd terwijl er al een afspraak stond.