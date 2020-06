Jongedame veroorzaakt zware aanrijding tussen drie voertuigen Ringweg-Zuid

Bij het ingaan van de avondklok op vrijdagavond in Suriname, vond er een zware aanrijding plaats tussen drie voertuigen op de hoek van Ringweg-Zuid en de Kashmierstraat. Een jongedame veroorzaakte de aanrijding. Zij raakte gewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De jongedame reed in haar Totoya Rav4 over de Kashmierstraat richting Ringweg-Zuid. Vermoedelijk had zij niet door dat zij de hoek was genaderd en verplicht linksaf moest afslaan. Zij reed rechtdoor richting de trens en werd frontaal geramd door twee aankomde auto’s.

Eén van de aankomde auto’s sloeg door de zware klap enkele keren over de kop en belandde weer op vier wielen. In het voertuig zaten er drie personen. Wonder boven wonder bleven allemaal ongedeerd. Een man klaagde na enige tijd wel van pijn over het lichaam en is verwezen voor medische behandeling.

Alle drie voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. De politie van Munder heeft de zaak in onderzoek. Bekijk hieronder de live beelden:

Zware aanrijding 3 voertuigen Ringwegzuid Posted by Waterkant.Net on Friday, 26 June 2020