Bijkans 80 swabs uitgevoerd in zuidoosten door Medische Zending

De Medische Zending (MZ) heeft in het zuidoosten van Suriname reeds 79 COVID-19 swabs uitgevoerd. Het gaat voornamelijk om dorpen in de grensgebieden en Sipaliwini. Van een groot deel van de geteste personen moeten de resultaten nog binnenkomen. Tijdens de reguliere COVID-19 persconferentie van vrijdag 26 juni legde dokter Melvin Uiterloo uit dat het gaat om testen gedaan door de verschillende poliklinieken van de Medische Zending in de genoemde gebieden. Uiterloo is epidemiologische verantwoordelijke bij de afdeling MESO van de Medische Zending.

Onder meer in Sipaliwini zijn er 24 personen getest, waarvan 13 negatief waren en 11 positief. In het ressort Cottica zijn er 9 swabs uitgevoerd. Hiervan bleken 7 negatief, 2 positief. Met de resultaten is het de bedoeling een beeld te krijgen waar er getest wordt. De plek van de resultaten hoeft niet per se de locatie van de positieven te zijn. Zo zijn de resultaten van de MZ-polikliniek te Cottica afkomstig van de testen gedaan te Asisikriki. Voor wat betreft Sipaliwini gaat het om het ressort Coeroeni. Te Stoelmanseiland in het ressort Tapanahony zijn er 29 swabs gedaan en te Asisikriki ongeveer 50.

Uiterloo zei dat de testen worden uitgevoerd op basis van informatie over mensen met klachten en als de resultaten positief dan wel negatief uitvallen. Tijdens de Surinaamse epidemiologische missies gaan de teams actief op zoek naar mensen met klachten, terwijl er ook aan contact tracing wordt gedaan. Deze week heeft MZ tegelijk Stoelmanseiland en Antonio Brinco aangedaan. Er was ook een follow up missie gepland voor Sipaliwini, vanwege de eerdere cases die daar in beeld waren gekomen. Echter heeft deze missie nog niet plaatsgevonden vanwege de zware regens. De benodigde materialen zijn wel al daarnaartoe overgevlogen.